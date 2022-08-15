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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı farklı geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Polonya'yı 94-78 yendi.

Murat Kaya   | 15.08.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'yı farklı geçti Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul


Cedi Osman'ın 3'lüğüyle öne geçen Türkiye, ilk 5 dakikada, Şehmus Hazer ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla 15-9'luk üstünlük yakaladı. Polonya'nın sayıları da serbest atışlarla geldi. Televizyon molasının ardından Onurlap Bitim'in 3'lüğü, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla periyot sonuna doğru 8 sayılık fark yakalandı. İlk periyot Türkiye'nin 26-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta ilk sayı pota altından Dominik Olejniczak ile Polonya'dan geldi, Melih Mahmutoğlu bu sayıya üçlükle cevap verdi. Türkiye 8. dakikadaki molaya 10 sayılık üstünlükle girdi: 32-22. Türkiye'nin Yiğitcan Saybir'in üst üste 6 sayısıyla farkı 15 sayıya çıkarması ve skorun 38-23'e gelmesi üzerine Polonya molaya gitti. Mola dönüşü Polonya, Türkiye'de Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın sayılarına karşılık bulduğu üçlüklerle, periyodun son 2 dakikasında farkı 10'a kadar düşürdü: 44-34. Son 1 dakikada farkı 8'e indiren Polonya'ya, Metecan Birsen 3'lükle cevap verdi ve ilk yarı Türkiye'nin 47-36 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyotta Polonya, oyuncularının 3'lükleriyle farkı eritmeye çalıştı. Michal Sokolowski ve Michal Michalak'nin 3'lüklerine, serbest vuruştan Furkan Haltalı ve Şehmus Hazer cevap verdi. Fark 4 sayıya kadar düştü: 53-49. Mola dönüşünde karşılıklı sayıların bulunduğu maçta Türkiye farkı yeniden 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Periyot bitimine 2.08 kala Polonya molasına 61-51'lik skorla geçildi. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarına, konuk takımdan Jakub Schenk 3'lüğü ve serbest atışlarıyla karışlık verdi. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan Türkiye, 68-60'lık skorluk avantajla bu periyodu bitirdi.

Son bölümde Türkiye farkı 16'ya çıkardı: 81-65. Mola dönüşü Polonya'nın farkı eritme çabaları Türkiye'nin iyi oyunuyla sonuçsuz kaldı. Rahat oyununu sürdüren Türkiye, rakip takım 3'lük sayılar bulsa da maçı 94-78'lik skorla kazanmasını bildi.

Öte yandan maçın 3. periyodunun sonunda, Avrupa'da ikinci olan 18 Yaş Altı Türkiye Basketbol Milli takımı oyuncuları ve teknik ekibi, sahaya çağrıldı. Taraftarlar ve Türkiye A Basketbol Milli takımı, gümüş madalya sahibi milli takımı alkışlarla tebrik etti.

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