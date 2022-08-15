Dolar
17.94
Euro
18.40
Altın
1,800.36
ETH/USDT
1,940.60
BTC/USDT
24,359.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş teknik direktörü Ismael ve Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mateos açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasında Real Madrid deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Şenhan Bolelli   | 15.08.2022
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

Madrid

Son şampiyon Real Madrid, 2022-2023 sezonunun ilk maçında, La Liga'ya yeni yükselen Almeria ile deplasmanda karşılaştı.

Ev sahibi takım maçın 6. dakikasında Belçikalı forvet Largie Ramazani'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı daha atak oynayan Real Madrid, Lucas Vazquez (Dk. 65) ile beraberliği sağladıktan sonra oyuna girdikten iki dakika sonra güzel bir gol atan David Alaba (Dk. 71) ile deplasmanda 3 puanı aldı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, defansta Eder Militao ve orta sahada Casemiro'nun yerine yeni transferler Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouamen'i ilk 11'de başlattı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristle irtibatlı olan kişi tutuklandı
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs paylaşımı
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı

Benzer haberler

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

La Liga'da yeni sezon öncesi transfere en çok parayı Barcelona harcadı

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid oldu

Jese Rodriguez, Ankaragücü taraftarının beklentisini boşa çıkarmak istemiyor

Jese Rodriguez, Ankaragücü taraftarının beklentisini boşa çıkarmak istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet