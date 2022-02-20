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Norveç, Pekin'de 16 altın madalyayla kış olimpiyatları rekorunu kırdı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 16 altın madalyayla rekor kıran Norveç, en başarılı ülke oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 20.02.2022
Norveç, Pekin'de 16 altın madalyayla kış olimpiyatları rekorunu kırdı

Ankara

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 16. ve son gününde, Alp disiplini, bobsled, kayaklı koşu, körling ve buz hokeyinde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini karışık paralel takımlar finalinde Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Strolz, Katharina Huber, Katharina Liensberger ve Katharina Truppe'nin yer aldığı Avusturya altın, Almanya gümüş, Norveç bronz madalya kazandı.

Bobsled erkekler dörtlü finalinde Alman Francesco Friedrich, 3.54.30'luk derecesiyle altın, aynı ülkeden Johannes Lochner gümüş, Kanadalı Justin Kripps bronz madalyaya ulaştı.

Kayaklı koşu kadınlar 30 kilometre serbest stilde Therese Johaug, 1.24.54.0'lık süresiyle oyunlardaki üçüncü altın madalyasına imza attı. ABD'li Jessie Diggins ikinci, Finlandiya Kerttu Niskanen üçüncü sırada finali tamamladı.

Körling kadınlar altın madalya mücadelesinde birincilik, Japonya'yı 10-3 yenen Büyük Biritanya'nın oldu. Rakibinin gümüş madalyada kaldığı bu kategoride İsveç, dünkü maç sonunda üçüncülük elde etmişti.

Buz hokeyi erkekler final maçında Finlandiya, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Rakibi ise gümüş madalyada kaldı.

Norveç, madalya sıralamasını rekorla zirvede tamamladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın en başarılı ülkesi; 16 altın, 8 gümüş, 13 bronz madalyayla Norveç oldu. Kış olimpiyatları tarihinde en çok altın madalya kazanan ülke rekorunu bu oyunlarda kıran Norveç, oyunlarda tüm zamanların en çok madalyalı ülkesi konumunu sürdürdü.

Genel klasmanda 12 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya ile ev sahibi Çin üçüncü sırada olimpiyatları tamamladı.

Olimpiyatlar, bugün yapılacak kapanış töreniyle son bulacak.

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