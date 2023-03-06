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Millet İttifakını oluşturan parti liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı toplantı sonrası açıklama yapılıyor.
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Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

Doğa Kırmızıoğlu  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak

Ankara

PSG'den yapılan açıklamada, son yıllarda sağ ayak bileğinden birçok kez sakatlanan Neymar'ın, daha tehlikeli bir sorunla karşılaşmaması amacıyla ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki ASPETAR Hastanesi'nde ameliyata alınacak 31 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması öngörülüyor.

PSG'nin 19 Şubat'ta Lille'i 4-3 yendiği karşılaşma sırasında sakatlanan ve bu süre boyunca tedavisine devam edilen Neymar'ın, sezonu kapatması bekleniyor.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.


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