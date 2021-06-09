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NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Atlanta Hawks'u 118-102 yenen Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisini 1-1'e getirdi.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.06.2021
NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi

Ankara

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider bitiren 76ers, Joel Embiid'in 40 sayı, 13 ribauntluk performansıyla öne çıktığı karşılaşmada Hawks'u mağlup ederek seriye denge getirdi.

All-star pivot Embiid, 2003'te bunu başaran Allen Iverson'dan beri bir play-off maçında 40 sayı kaydeden ilk 76ers oyuncusu oldu.

Ev sahibi 76ers'ta Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaunt, Seth Curry de 21 sayılık katkıda bulundu.

Serinin ilk müsabakasını kazanarak saha avantajını ele geçiren Hawks'ta Trae Young 21 sayı, 11 asist, Danilo Gallinari 21 sayı, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 20 sayı üretti.

Jazz, Clippers'ı ilk maçta yendi

Batı Konferansı'ndaki yarı final eşleşmesinde, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Utah Jazz, evinde oynadığı Los Angeles Clippers mücadelesini 112-109 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 45 sayı ve 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Bojan Bogdanovic ve Jordan Clarkson ise 18'er sayı kaydetti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 23 sayı, 7 ribaunt, Paul George 20 sayı, 10 ribaunt ve Luke Kennard 18 sayıyla oynadı.

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