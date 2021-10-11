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NBA hazırlık maçında Cedi Osman'ın 11 sayısı galibiyete yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon öncesi hazırlık maçında Chicago Bulls, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-101 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 11.10.2021
NBA hazırlık maçında Cedi Osman'ın 11 sayısı galibiyete yetmedi

Ankara

NBA 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Çekişmeli geçen ve Bulls'un 1 sayı farkla kazandığı maçta, takıma galibiyeti getiren oyuncular, 23 sayıyla DeMar DeRozan ile 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Alize Johnson oldu.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen 18 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 10 ribaunt, Jarrett Allen 12 sayı ve 8 ribaunt, maça sonradan girerek 25 dakika süren alan Cedi Osman ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.

Suns farklı kazandı

Öne çıkan diğer maçta Phoenix Suns, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-94 mağlup etti.

Suns'ta Chris Paul 15 sayı ve 5 asist, Landry Shamet 13 sayı, JaVale McGee ile Jalen Smith 12'şer sayı ve 9'ar ribaunt, Deandre Ayton 11 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 6 asist, Carmelo Anthony 17 sayı, Russell Westbrook ise 8 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 100-101

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 101-102

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 130-110

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 94-123

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