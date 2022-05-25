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Dünyadan Spor

Muhammed Salah gelecek sezon Liverpool'da kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, gelecek sezon takımda kalacağını söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 25.05.2022
Muhammed Salah gelecek sezon Liverpool'da kalacak

Ankara

Liverpool ile Real Madrid arasında 28 Mart Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın toplantısı düzenleyen Mısırlı futbolcu, gelecek sezon Liverpool'dan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Salah, "Şu an sadece final maçına odaklandım. Ancak gelecek sezon Liverpool'da forma giyeceğimden eminim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde 23 golle üçüncü kez krallık yarışını zirvede tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu, Real Madrid karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için kritik bir hafta. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyorum. Kupayı, kaptanımız Jordan Henderson'ın elinde görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Henderson ise morallerinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta iyi antrenman yaptık. Hafta sonu için şimdiden heyecanlıyız. Lig şampiyonluğu için elimizden geleni yaptık ama olmadı. Bizim için zor oldu ama takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu sezon şimdiden iki kupa kazandık ve bir tanesine daha ulaşmak için büyük bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Liverpool, Manchester City'nin son maçını kazanmasıyla ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Liverpool, bu sezon İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda ise mutlu sona ulaşmıştı.


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