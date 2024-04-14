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MotoGP'de sezonun üçüncü yarışını Maverick Vinales kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun üçüncü etabı ABD Grand Prix'sini, Aprilia Racing takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

Yunus Kaymaz  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
MotoGP'de sezonun üçüncü yarışını Maverick Vinales kazandı

Istanbul

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı, ABD'nin Austin kentinde bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Vinales, 41 dakika 9.503 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk zaferine uzandı.

29 yaşındaki Vinales, üç farklı takımla yarış kazanan ilk pilot olarak tarihe geçti.

Red Bull takımından 19 yaşındaki İspanyol Pedro Acosta ikinciliği, Ducati takımından İtalyan Enea Bastianini ise üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 4. yarışı, 28 Nisan'da İspanya'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 80 puan

2. Enea Bastianini (İtalya): 59

3. Maverick Vinales (İspanya): 56

4. Pedro Acosta (İspanya): 54

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 50

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