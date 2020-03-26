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MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 26.03.2020
MotoGP'de İspanya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-3 Mayıs'ta Jerez kentinde yapılması planlanan İspanya Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD ve Arjantin'deki yarışlar ise ertelenmişti.

Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda MotoGP 2020 sezonunun, 15-17 Mayıs'ta Le Mans'daki Fransa Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.

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