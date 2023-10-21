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MotoGP Avustralya Grand Prix'sini Zarco kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Prima Paramac takımından Fransız Johann Zarco birinci oldu.

Yunus Kaymaz  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
MotoGP Avustralya Grand Prix'sini Zarco kazandı

İstanbul

Şiddetli rüzgar nedeniyle cumartesi gününe alınan sezonun 16. yarışı, Phillip Adası'yla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı.

Zarco'nun kariyerindeki ilk birinciliğini elde ettiği yarışı, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ikinci, Gresini Racing takımından İtalyan Fabio Di Giannantonio ise üçüncü sırada tamamladı.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 6, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins ve Johann Zarco'nun (LCR Honda Castrol) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 17. yarışı Tayland Grand Prix'si, 29 Ekim'de düzenlenecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 366 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 339

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 293

4. Brad Binder (Güney Afrika): 224

5. Johann Zarco (Fransa): 187

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