MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.
Ankara
Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.
Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.