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Spor, Dünyadan Spor

MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 26.11.2021
MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

Ankara

Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.

Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.

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