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Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Endonezya'da düzenlendi

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağına Endonezya, ev sahipliği yaptı.

Halil İbrahim Avşar  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Endonezya'da düzenlendi

Ankara

Mandalika Pisti'ndeki yarışı, İspanyol pilot Aron Canet kazandı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, damalı bayrağı 10. sırada gördü. Deniz, Izan Guevara'nın diskalifiye edilmesiyle 9. sıraya yükseldi.

Milli motosikletçi, pilotlar klasmanında ise 34 puanla 18. sırada yer aldı.

Japonya'nın ev sahipliği yapacağı 16. ayak, 6 Ekim'de gerçekleştirilecek.

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