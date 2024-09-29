Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Endonezya'da düzenlendi
Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağına Endonezya, ev sahipliği yaptı.
Ankara
Mandalika Pisti'ndeki yarışı, İspanyol pilot Aron Canet kazandı.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz Öncü, damalı bayrağı 10. sırada gördü. Deniz, Izan Guevara'nın diskalifiye edilmesiyle 9. sıraya yükseldi.
Milli motosikletçi, pilotlar klasmanında ise 34 puanla 18. sırada yer aldı.
Japonya'nın ev sahipliği yapacağı 16. ayak, 6 Ekim'de gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.