Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Yüzmede 200 metre bireysel karışık seçmelerinde yarışan Viktoria Zeynep Güneş, serisinde son sırada yer alarak elendi.
Tokyo
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı.
Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.