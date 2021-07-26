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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Yüzmede 200 metre bireysel karışık seçmelerinde yarışan Viktoria Zeynep Güneş, serisinde son sırada yer alarak elendi.

Ercan Doğan   | 26.07.2021
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Tokyo

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı.

Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.

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