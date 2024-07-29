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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı.

Muhammed Boztepe  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi

Paris

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamadı 11'inci sırada yer alan Kuzey, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele verecek.

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