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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, dünya üçüncüsü oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Erkan Tiryaki  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, dünya üçüncüsü oldu Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki milli yüzücünün, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen şampiyonada 1500 metre serbest stilde final yüzdüğü belirtildi.

Milli sporcunun, yarışı 14.20.64'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak üçüncü sırada bitirdiği ifade edildi.

Bronz madalyayla tarihi bir başarı elde eden Kuzey'in aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırdığı kaydedildi.

Şampiyonada mücadele eden Berke Saka'nın ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi olduğu aktarıldı.

Bakan Bak, milli yüzücü Tunçelli'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"1500 metre serbestte 14.20.64'lük derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan ve bizlere bir ilki yaşatan milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk sporcumuz olan ve elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli yüzücümüzün başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum."

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