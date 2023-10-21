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Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, Avrupa Triatlon Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında gençler kategorisinde şampiyon oldu.

Serkan Avci  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Milli triatlet Selinay Tuğçe Kır, Avrupa Triatlon Kupası'nda altın madalya kazandı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Genç kadınlar kategorisinde yarışan sporcuların, denizde yüzüp bisiklet sürdükten sonra koşu alanına geçiş yaptığı parkur tamamlandı.

Milli trialet Selinay Tuğçe Kır, müsabakayı başarıyla bitiren ilk sporcu olarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Selinay'ın 1 saat 5 dakika 16 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandığı organizasyonda, Hollandalı Merel Veltman 1 saat 5 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinci, Letonyalı Beatu Bula 1 saat 6 dakika 5 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle gerçekleşen organizasyondaki yarışlar, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında devam ediyor.

Gün sonunda dereceye giren sporculara, törenle ödülleri verilecek.

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