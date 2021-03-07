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Milli tenisçi Tuna Altuna 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

Milli tenisçi Tuna Altuna, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında çiftlerde şampiyon oldu.

Fatih Gazioğlu   | 07.03.2021
Milli tenisçi Tuna Altuna 24. çiftler şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk erkek tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan Tuna Altuna, 24. çiftler zaferine Portekiz'de ulaştı.

32 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, Portekizli partneri Goncalo Falcao ile Fransız Dan Added-Hugo Voljacques çiftini "30º Faro WTT Portugal 2" finalinde 6-3, 4-6, 10-6 yenerek şampiyonluğa uzandı.


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