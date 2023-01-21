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Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

Fatih Çakmak   | 21.01.2023
Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 yaşında Avrupa 1 numarasına kadar yükselen ay-yıldızlı tenisçi Atakan Karahan, ilk kez yer aldığı Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda Sloven tenisçi Matic Kriznik'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Atakan, ikinci turda 3 numaralı seribaşı, dünya gençler 10 numarası Belçikalı tenisçi Alexander Blockx ile karşılaşacak.

Avustralya Açık Gençler Turnuvası'nda bir başka milli tenisçi Melisa Ercan ise ilk turda 15 numaralı seribaşı Slovak tenisçi Renata Jamrichova ile yarın TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.

Yarın ayrıca çiftlerde Atakan Karahan, partneri Rei Sakamoto ile Yuvan Nandal/Goran Zgola, Melisa Ercan da partneri Madeleine Jessup ile Anya Murthy/Malwina Rowinska ikilisine karşı mücadele edecek.

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