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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Halil İbrahim Avşar   | 03.07.2022
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ ve Kazak partneri Dmitry Popko, finalde Daniel Cukierman (İsrail)-Emilio Gomez (Ekvador) ikilisiyle karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan (6-7, 6-4, 10-6) Altuğ-Popko çifti, Malaga Open'ı şampiyon olarak tamamladı.

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