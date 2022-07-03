Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Malaga Open'da çiftlerde şampiyon oldu
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Malaga Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altuğ ve Kazak partneri Dmitry Popko, finalde Daniel Cukierman (İsrail)-Emilio Gomez (Ekvador) ikilisiyle karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan (6-7, 6-4, 10-6) Altuğ-Popko çifti, Malaga Open'ı şampiyon olarak tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.