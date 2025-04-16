Dolar
38.12
Euro
43.68
Altın
3,338.45
ETH/USDT
1,589.10
BTC/USDT
84,652.00
BIST 100
9,266.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türk sporcular, Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tekvandocular, poomsae kategorisinde 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz, para poomsae kategorisinde ise 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Mevlüt Pekcan (erkekler bireysel 41-50 yaş), Namık Konanç (erkekler bireysel 51-60 yaş) ve Safiye Yalçın (kadınlar bireysel 41-50 yaş), podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışında yaşayan gençler, Antalya'da gençlik kampında buluştu
Adalet Bakanı Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin açıklama
DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı
Türkiye'den Slovenya'ya haftalık uçuşlarda frekans artırılacak
İzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 15 ile 35 arasında zam yapıldı

Benzer haberler

Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Sırbistan'da zirvede yer aldı

Milli tekvandocu Ahsen Şengün başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet