Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo'da Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini söyledi.

Fatih Çakmak   | 18.07.2021
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya

Ankara

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonluğu istiyor.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Hatice Kübra İlgün, gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti.

Kariyerinde Universiade şampiyonluğunun yanında Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları gibi organizasyonlarda gümüş madalyaları bulunan Hatice Kübra İlgün, son dönemdeki performansıyla olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor.

Başarılı tekvandocu olimpiyatlar öncesinde yaptığı açıklamada, ''Tüm sporcuların ulaşmak istediği nokta olimpiyat oyunlarında mücadele etmektedir. Öncelikle buraya ulaştığım için çok mutluyum. Buraya gelmek için son ana kadar büyük çaba gösterdim. Olimpiyat oyunları kadar zorlu olan ve yılda 4 kez düzenlenen grand prix müsabakalarının hepsinde madalya kazanan tek Türk tekvandocu oldum. Bu istikrarımı Tokyo'da da sürdürmek istiyorum. Hedefim her zaman en iyiye ulaşmak. İngiliz ve Güney Koreli rakiplerim başta olmak üzere güçlü rakiplerim var. Daha önce bu sporcuları yenmeyi başarmıştım. Tokyo’da da bunu tekrarlayarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra İlgün, 25 Temmuz Pazar günü tatamiye çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 binin üstünde günlük vaka kaydedildi
Almanya’da Kovid-19 vakaları yeniden artmaya başladı

Benzer haberler

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya

Türkiye boksta olimpiyatlardaki altın madalya hasretini Tokyo'da sonlandırmak istiyor

Rukiye Yıldırım'ın hedefi Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile dönmek

Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en çok atlet gönderen 25. ülke oldu

Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en çok atlet gönderen 25. ülke oldu
Türkiye'yi olimpiyatlarda taşıyan branş: Güreş

Türkiye'yi olimpiyatlarda taşıyan branş: Güreş
Tokyo 2020'de sporcular madalyaları boyunlarına kendileri takacak

Tokyo 2020'de sporcular madalyaları boyunlarına kendileri takacak