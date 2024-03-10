Dolar
31.93
Euro
34.99
Altın
2,178.78
ETH/USDT
3,909.40
BTC/USDT
68,328.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Özlem Becerek, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kadınlar disk atma branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Fatih Çakmak  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Milli sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu, 23 yaş altı kategorisi disk atma branşında altın madalya kazandı.

Özlem Becerek ikinci atışında elde ettiği 55.07'lik derecesi ile 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Fatih'te motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti
'2023 yılında 5500 öğrenciye burs tahsisi gerçekleştirdik'
Terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye yönelik "Bozdoğan-10" operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Milli sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Türkiye, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası ev sahipliğine hazırlanıyor

14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Ankara'da yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet