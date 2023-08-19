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Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 4. olarak Paris 2024'e katılma hakkı kazandı.

Fatih Çakmak  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ankara

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Çağla Baş, 610.9 puanla 4. sırada, Suzan Çevik ise 607.8 puanla 5. sırada yer alarak final müsabakasına yükseldi.

Milli sporculardan Çağla Baş, final müsabakasını 607.8 puanla 4. sırada tamamlarken 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota kazandı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Suzan Çevik ise müsabakayı 5. sırada tamamladı.

Organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH 1 kategorisinde yarışan milli sporcu Taha Yasin Küsmüş ise 562 puanla 4. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan Murat Oğuz ise 546 puanla 18. sırada, Cevat Karagöl ise 545 puanla 19. sırada yer aldı.

Finalde yarışan milli sporcu Taha Yasin Küsmüş de attığı 189.5 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan paralimpik sporculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda okçuluk branşında 3'ü altın 4 madalya kazanan milli sporcular ile atıcılık branşında altın madalya elde eden Ayşegül Pehlivanlar ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan Çağla Baş'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda okçuluk branşında 3'ü altın 4 madalya kazanan milli sporcular ile atıcılık branşında altın madalya elde eden Ayşegül Pehlivanlar ve 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar (R2) SH1 kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Çağla Baş'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Çağla Baş'a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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