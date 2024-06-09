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Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, Fransa'da iki madalya daha kazandı

Fransa'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, biri altın olmak üzere iki madalya daha kazandı.

Erkan Tiryaki  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, Fransa'da iki madalya daha kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limoges kentinde gerçekleştirilen organizasyonda daha önce birer gümüş ve bronz madalya alan Turgut Aslan, genç erkekler multi sınıf 50 metre serbestte 31.29'luk derecesiyle altın madalya elde etti.

Milli sporcu, genç erkekler multi sınıf 200 metre karışıkta ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Turgut Aslan Yaraman'ın yarın sona erecek organizasyondaki madalya sayısı 4'e yükseldi.

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