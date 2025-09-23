Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı
Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece ikinci madalyasını elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.