Dolar
41.41
Euro
48.90
Altın
3,773.05
ETH/USDT
4,170.10
BTC/USDT
112,539.00
BIST 100
11,336.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 43.79'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu mesafede dün sırtüstünde gümüş madalya alan Sevilay, böylece ikinci madalyasını elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı
Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri 2. gün oturumlarıyla devam etti
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak
Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nın sulama şebekesi tamamlandı

Benzer haberler

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikinci madalyasını kazandı

Milli para yüzücü Defne Kurt, Dünya Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet