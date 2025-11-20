Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Tayland'daki Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Tayland ayağına katılan Hakan Akkaya, flöre kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Tayland'daki Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

İlk turu bay geçen Hakan, Polonya'dan Rafal Ziomek, Fransa'dan Quentin Fernandez-Anssoux ve ev sahibi ülkeden Phoopa Sae-Sim'i eleyerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Emanuele Lambertini'ye 15-9 yenilen Hakan, 3'üncülüğü elde etti.

