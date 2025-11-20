Milli para eskrimci Hakan Akkaya, Tayland'daki Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Tayland ayağına katılan Hakan Akkaya, flöre kategorisinde bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.
İlk turu bay geçen Hakan, Polonya'dan Rafal Ziomek, Fransa'dan Quentin Fernandez-Anssoux ve ev sahibi ülkeden Phoopa Sae-Sim'i eleyerek yarı finale çıktı.
Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Emanuele Lambertini'ye 15-9 yenilen Hakan, 3'üncülüğü elde etti.
