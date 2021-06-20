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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, İtalya'da podyumu bırakmadı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin dördüncü ayağı Monza’da podyuma çıktı.

Musa Samur   | 20.06.2021
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, İtalya'da podyumu bırakmadı

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya takviminin dördüncü durağı Monza’daki iki yarışta da podyumda yer almayı başardı.

İtalya'nın Monza pistindeki ilk yarışı üçüncü bitiren Ayhancan Güven, ikinci yarışta ise podyumun ikinci sırasını elde etti.

Ayhancan Güven, bu sonuçla Porsche Carrera Cup Almanya serisinde peş peşe altıncı podyumunu yaptı.

Serinin beşinci ayağı 9-11 Temmuz tarihlerinde Hollanda’daki Zandvoort Pisti’nde koşulacak.

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