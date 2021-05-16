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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Almanya'da podyumu bırakmadı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya yarışının ilk gününde birincilik, ikinci gününde ikincilik aldı.

Emrah Oktay   | 16.05.2021
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Almanya'da podyumu bırakmadı

İstanbul

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya serisinin ikinci ayağında başarılı bir performans gösterdi.

Sezona, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinin ilk iki yarışını kazanarak iyi bir giriş yapan Ayhancan, 2021 Porsche Carrera Cup Almanya'daki iki yarışta da podyuma çıktı.

2021 Porsche Carrera Cup Almanya takviminin ikinci mücadelesinde dünkü ilk yarışa ikinci cepten mücadeleye başlayan Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından da ilk sırada geçti. Bugün ise daha kontrollü bir yarış sergileyen milli sporcu, ikinciliği elde etti.

Bu sonuçla Ayhancan Güven, pilotlar sıralamasında da 58 puanla üçüncü sırada yer aldı. Serinin beşinci ve altıncı yarışları 11-13 Haziran'da Avusturya'daki Red Bull Ring'de koşulacak.

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