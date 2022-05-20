Dolar
15.91
Euro
16.80
Altın
1,842.02
ETH/USDT
1,978.90
BTC/USDT
29,356.00
BIST 100
2,380.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da, AFAD koordinasyonunda “Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" alanında açıklamalarda bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İstanbul’da, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen, MÜSİAD-Uluslararası Enerji Zirvesi programında konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters Şampiyonası'nın 3. ve 4. yarışlarında Avusturya'da piste çıkacak.

Fatih Çakmak   | 20.05.2022
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon hafta sonu Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Yarışlarda 6 markadan 23 araç ve 46 pilot mücadele edecek.

Porsche fabrika pilotları milli sporcu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart, yarın ve 22 Mayıs Pazar günü yaklaşık 30'ar dakikalık seanslarla dönüşümlü olarak yarışları tamamlayacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven aynı zamanda ev sahibi olarak bulunduğu pistte özel davetli seyirciler ile bir araya gelerek çeşitli aktiviteler de yer alacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'da piste çıkacak