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Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında finale yükseldi

2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli okçular, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde finale yükseldi.

Halil İbrahim Avşar  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında finale yükseldi

Ankara

Güney Kore'nin Yecheon kentinde düzenlenen organizasyonda Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa'yı 235-232, yarı finalde Avustralya'yı 234-231 yenerek finale çıktı. Milli takım, altın madalya müsabakasında ABD ile karşılaşacak.

Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da çeyrek finalde Meksika'yı 237-233, yarı finalde Güney Kore'yi 234-233 mağlup ederek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, finalde Hindistan ile karşı karşıya gelecek.

Makaralı yayda final müsabakaları 25 Mayıs'ta yapılacak.

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