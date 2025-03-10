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Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı

Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı

Ankara

Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.

Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.

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