Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya aldı
Dünya Salon Okçuluk Serisi'nin ABD'de düzenlenen finallerine katılan Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Ankara
Milli okçu, Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyondaki klasik yay finalinde ev sahibi ülkeden Brady Elison ile karşılaştı.
Rakibine 7-1 yenilen Mete, gümüş madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.