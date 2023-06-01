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Milli motosikletçiler hafta sonu İtalya'da Türkiye adına yarışacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda genç sporcu Mert Konuk da Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda hafta sonu İtalya'da piste çıkacak.

Fatih Çakmak  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Milli motosikletçiler hafta sonu İtalya'da Türkiye adına yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezonunun 5. ayağı, 2-4 Haziran tarihlerinde Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla yarın serbest antrenmanlara, 3 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te ise sezonun beşinci ayak ilk yarışına çıkacak. Toprak, 4 Haziran Pazar günü de TSİ 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te ise hafta sonunun ikinci ana yarışında podyumun zirvesi için yarışacak.

Bahattin Sofuoğlu da İtalya'da yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayağı da hafta sonu İtalya'da koşulacak. Bu sınıfta Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Misano Marco Simoncelli Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Bahattin, yarın serbest antrenmanlara, 3 Haziran Cumartesi günü ise TSİ 16.15'te ilk yarış için piste çıkacak.

Supersportta 4 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.30'da hafta sonunun ikinci ana yarış heyecanı yaşanacak.

Bu sınıfta Kawasaki Puccetti Racing sporcusu Can Öncü sakatlığı nedeniyle start alamayacak.

Genç yeteneklerden Mert Konuk da Misano'da Avrupa Kupası'na çıkacak

Türkiye'nin motosiklet branşında genç yeteneklerinden Mert Konuk da hafta sonu Misano'da R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Genç sporcu yarınki serbest antrenmanların ardından sıralama yarışına çıkacak. Kupada 3 Haziran Cumartesi günü TSİ 12.45'te ilk yarış, TSİ 17.15'te de hafta sonunun ikinci yarışı yapılacak.

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