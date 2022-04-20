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Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçiler bu hafta 4 ülkede piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü, İlayda Yağmur Yılmaz ve Turgut Durukan, 22-24 Nisan'da yapılacak yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Erkan Tiryaki   | 20.04.2022
Milli motosikletçiler bu hafta 4 ülkede piste çıkacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular, farklı sınıflarda Hollanda, Portekiz, İspanya ve Çekya'da piste çıkacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'na kupayla başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde yarışacak.

Kawasaki Puccetti takımından Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağında yine TT Assen Pisti'nde mücadele edecek.

Milli sporcu Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun beşinci mücadelesini Portekiz'de verecek.

Kadınlarda İlayda Yağmur Yılmaz, İspanya’da yapılacak Avrupa Kupası'nın ikinci ayağına Ricardo Tormo Pisti'nde katılacak.

Süperstock 600 sınıfında Turgut Durukan ise Güney ve Orta Avrupa bölgelerinin uluslararası motosiklet yarış serisi olan Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'nın açılış yarışı için Çekya'nın Brno Pisti'nde sahne alacak.

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