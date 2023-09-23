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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu.

Fatih Gazioğlu  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Ankara

Motorland Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ikinci sırada bitirerek podyuma çıktı.

İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi'nin birinci olduğu yarışta, üçüncülüğü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti.

Toprak, yarın ise TSİ 12.00'de superpole, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışında podyumun zirvesine çıkmak için mücadele verecek.

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