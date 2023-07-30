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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da "superpole" yarışını kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında superpole yarışında birinci oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da "superpole" yarışını kazandı

Ankara

Sezonun 8. ayağında superpole yarışı, Most Pisti'nde 10 tur üzerinden yapıldı.

Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmana puan veren yarışta birinciliği elde etti.

Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, sürücüler klasmanının lideri İspanyol Alvaro Bautista ise üçüncü sırada yer aldı.

Çekya ayağında hafta sonunun son yarışı TSİ 15.00'te başlayacak.

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