Dolar
17.95
Euro
18.29
Altın
1,765.70
ETH/USDT
1,653.00
BTC/USDT
23,354.00
BIST 100
2,678.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Tayvan'dan ayrılıyor. MSB: Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağında İngiltere'de piste çıkacak.

Fatih Çakmak   | 03.08.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan 19 yaşındaki sporcu, şampiyonanın İngiltere etabında 5-7 Ağustos tarihlerinde Silverstone Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun ilk kupası için ter dökecek.

Milli motosikletçi, 5 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 6 Ağustos Cumartesi günü de sıralama turlarına çıkacak. Deniz Öncü, 7 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.20'de ana yarışta boy gösterecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yoğun nem bunalttı
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor
Antalya'da orman teşkilatı yangınlara karşı teyakkuzda
İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İngiltere'de yarışacak

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet