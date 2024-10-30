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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 2025 yılında Superbike'ta yarışacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, gelecek sezon, Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, 2025 yılında Superbike'ta yarışacak

Ankara

Yamaha Motoxracing adına 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 26-27 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde Superbike'ta yeni motosikletiyle ilk kez boy gösterecek.

Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Bahattin, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na (WorldSSP) geçti. Üç sezon boyunca burada yarışan milli sporcu, dört podyum ve bir galibiyet elde etti.

Yeni sezonda Superbike'ta yarışacak Bahattin, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile aynı klasmanda mücadele eden ikinci Türk sporcu olacak.

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