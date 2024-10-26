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Milli kadın haltercilerden Polonya'da 2'si altın 5 madalya

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 5 madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Milli kadın haltercilerden Polonya'da 2'si altın 5 madalya Fotoğraf: Fatih Çakmak/AA

Varşova

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ile Gamze Altun, podyuma çıktı.

Cansu Bektaş, koparmada 75 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 91 kilo ile gümüş ve toplamda 166 kilo ile altın madalya elde etti. Milli sporcu, toplamda 166 kilo ile aynı zamanda 23 yaş altı Avrupa rekoru kırdı.

Ay-yıldızlı sporculardan Gamze Altun ise koparmada 70 kilo ile bronz, silkmede 93 kilo ile altın toplamda 163 kilo ile bronz madalya kazandı. Gamze Altun da silkmede 93 kiloluluk kaldırışıyla bu alanda Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda madalya kazanan milli sporcuların madalyalarını takdim ederek, ay-yıldızlı haltercileri ve antrenörlerini tebrik etti.

Milli sporcular; 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz olmak üzere günü 12 madalyayla tamamladı.

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