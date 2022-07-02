Milli judocu İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.
Organizasyonda kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu İrem Korkmaz, finalde Polonyalı Anna Dabrowska'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı ve gümüş madalyayı boynuna taktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.