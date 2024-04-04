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Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 kotası aldı

Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'e kota veren organizasyonda Türkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil eden milli sporcu, koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırdı.

Toplamda 341 kiloluk derecesiyle yarışmayı tamamlayan Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Tayland'ın Phuket şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden ve toplamda kaldırdığı 341 kilo ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek'i canıgönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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