Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda halterde 67 kilo finallerinde Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi.

Erkan Tiryaki   | 25.07.2021
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi

Tokyo

Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Muhammed Furkan Özbek, koparmada 142 kilo kaldırdı. İki kez 145 kiloyu da deneyen Muhammed Furkan, bu denemelerinde başarısız oldu.

Milli halterci, silkmede ise geçerli kaldırış yapamadı. Muhammed Furkan, 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramadı ve dereceye giremeyerek madalyanın uzağında kaldı.

Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 268 kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek
Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak

Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik