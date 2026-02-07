Dolar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçi Nesrin Baş, Zagreb Açık'ta gümüş madalya aldı

Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Nesrin Baş, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.

Çeyrek finalde Hint Nisha'yı 10-0 teknik üstünlükle yenen büyükler Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Nesrin, yarı finalde de olimpiyat ikincisi ABD'li Kennedy Alexis Blades'i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Japon Miwa Morikawa'ya finalde 5-2 mağlup olan Nesrin, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

