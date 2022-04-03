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Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 03.04.2022
Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Budapest

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.

Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.

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