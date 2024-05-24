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Milli futbolcu Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

Yunus Kaymaz  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Milli futbolcu Çalhanoğlu, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi

İstanbul

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

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