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Milli cimnastikçilerin Paris "bileti" Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor

Milli cimnastikçiler, Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor.

Muhammed Boztepe  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Milli cimnastikçilerin Paris "bileti" Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor

Antwerp

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ile milli sporcular Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, Antwerp kentinde yarın başlayacak organizasyon öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dünya Şampiyonası'na 73 ülkenin katıldığını belirten Göktekin, katılımın en yüksek olduğu organizasyonlardan birinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Milli cimnastikçilerin organizasyona hazır olduğunu dile getiren Göktekin, "Her sporcu ve antrenörün hayali olimpiyatlarda yarışmaktır. Asıl hedefimiz takım olarak olimpiyat kotası almak. Takım olarak ilk 12 içinde yer alan ülkeler, olimpiyat kotası alacak. Sporcularımız gününde olsun ben ilk 8'e de gireceğimizi ve Dünya Şampiyonası'nda finale kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Fotoğraf: Muhammed Boztepe/AA

"Çok stratejik bir takım kurduk"

Yılmaz Göktekin, Dünya Şampiyonası için seçilen sporcuların performans kriterleri ve yarışma sonuçlarının göz önüne alındığını vurgulayarak, "Yaklaşık iki ay önceden bölgesel kamplar ile yurt içi ve yurt dışındaki yarışmaların istatistiki verilerine göre sporcularımızı belirledik. Çok stratejik bir takım kurduk. Teknik heyetimizle takım kurarken biraz satranç oynadık diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Ferhat Arıcan: "Sonuç odaklı değil süreç odaklı hareket edeceğiz"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Ferhat Arıcan ise takım arkadaşlarıyla hazır olduklarına dikkati çekerek, "Yıllardır bu anı bekliyoruz. Biz kendi işimizi yapacağız. Sonuç odaklı değil süreç odaklı hareket edeceğiz. Bu şekilde hareket edersek inşallah 'Paris 2024 yükleniyor' diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Ahmet Önder: "Hayallerimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz"

Milli cimnastikçi Ahmet Önder de takım olarak güçlü olduklarını belirterek, "Hayallerimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz. Ekip olarak bu hayal için çok çalıştık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda olacağız." ifadelerini kullandı.

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