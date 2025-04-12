Milli cimnastikçi Adem Asil, Dünya Kupası'nın Osijek ayağında altın madalya kazandı
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan'da düzenlenen ayağına katılan milli sporculardan Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem Asil, Osijek kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyondaki finalde 14.700 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Halka aleti finalinde mücadele eden bir diğer milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak ise 14.200 puanla 5'inciliği elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.