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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki, Halil İbrahim Avşar   | 13.11.2022
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

Ankara

Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.

Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Tayfun Taşdemir için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i kutluyorum. Dünyanın en iyi bilardo sporcularının mücadele ettiği 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak şampiyon olan Tayfun Taşdemir'in başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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