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Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya'da gümüş madalya aldı

Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya Açık'ta tek kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Milli badmintoncu Özge Bayrak, Çekya'da gümüş madalya aldı

Ankara

Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli badmintoncu, yarı finalde Danimarkalı Simona Pilgaard'ı 21-10, 19-21 ve 21-14'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Finalde bir başka Danimarkalı badmintoncu Frederikke Ostergaard ile karşılaşan Özge, rakibine 18-21 ve 19-21'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla şampiyon olan Ostergaard altın madalya kazanırken, Özge gümüş madalya aldı.

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