Dolar
28.99
Euro
31.29
Altın
2,030.33
ETH/USDT
2,354.10
BTC/USDT
43,250.00
BIST 100
7,954.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazından çıkan Filistinlilere müdahale ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti

Atletizm Kros Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye hareket etti.

Fatih Çakmak  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Pazar günü başkent Brüksel'de başlayacak şampiyonada 23 milli atlet mücadele edecek.

Milli takımda daha önce Balkan kros ve Türkiye kros şampiyonalarında birincilikleri bulunan sporcular yer alıyor. Organizasyonda madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı atletler İstanbul Havalimanı'ndan Brüksel'e gitti.

Belçika'da yarışacak milli sporcular şunlar:

20 yaş altı kadınlar: Edibe Yağız, Merve Karakaya, Dilek Koçak, Esmanur Yılmaz

20 yaş altı erkekler: Utku Göler, Ali Tunç, Caner Can Tunçtan, Mervan Haykır

23 yaş altı kadınlar: Pelinsu Şahin, Ezgi Kaya, İnci Kalkan, Nursena Çeto

23 yaş altı erkekler: Ömer Amaçtan, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan, Ayetullah Aslanhan

Büyük kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Semra Karaaslan

Büyük erkekler: Ramazan Baştuğ, Ersin Tekal, Ahmet Alkanoğlu, Yunus Emre Akkuş

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini söyledi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından bağış kampanyası

Benzer haberler

Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti

Milli atletler, Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti

Milli atlet Sultan Haydar, olimpiyat kotası aldı

Atletizmle hayatları değişen işitme engelli kardeşler hayallerinin peşinden koşuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet