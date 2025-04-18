Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te şampiyon oldu
Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde trap karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Al-Sulaibiya kentindeki organizasyonda, Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan trap karışık milli takımı, 142 puanla finale çıktı.
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Altın madalya maçında Kuveyt'i mağlup eden milliler, şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan trap kadınlar kategorisinde, 24 sporcu arasında Rümeysa Pelin Kaya 4'üncü, Safiye Temizdemir ise 5. oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.